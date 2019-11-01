Екатеринбург, 1 ноября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Мусорный полигон, который ранее хотели построить рядом с посёлком Шабровский (Екатеринбург), могут перенести ближе к селу Верхнее Дуброво в Белоярском районе. Об этом заявил депутат белоярской думы Иван Десятков у себя в Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон

По словам парламентария, в администрацию Белоярского городского округа поступило письмо от свердловского министра ЖКХ Николая Смирнова. Областной чиновник предложил рассмотреть возможность установки полигона в двух-трёх километрах от Верхнего Дуброва.

Министр ссылается на обращение жителей Сысерти, которые и просили рассмотреть возможность по переносу свалки в Белоярский район.

Ранее, напомнил Десятков, замминистра ЖКХ по региону Егор Свалов обещал, что в Белоярском городском округе не планируется размещение мусорных полигонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что рядом с Шабровским не будут устанавливать новую свалку. В том районе планируется лишь строительство мусоросортировочного завода, сказал глава региона.