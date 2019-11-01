Москва, 1 ноября, 2019, 13:44 — ИА Регнум. В Госдуме выступили против каких-либо «репараций» Украине на восстановление Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«Разбежались, хлопцы! Россия помогала и будет помогать родному Донбассу, нашим соотечественникам, которые живут в этом регионе. Но заплатить за развязанную войну придётся Киеву, притом сполна!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.