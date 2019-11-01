Цхинвал, 1 ноября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Известная российская гимнастка, трехкратная чемпионка мира по эстетической гимнастике Валерия Урюпина проводит мастер-классы для юных гимнасток Южной Осетии. Об этом 31 октября сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

"Я хочу дать детям больше физического развития, научить их тому, что необходимо для эстетической гимнастики. Потому что эстетическая гимнастика сильно отличается от художественной. В эстетической гимнастике, например, самое главное, чтобы дети умели слушать музыку, чувствовать свое тело, знали, где необходимо сделать резкое движение, а где более мягкое», — рассказала Урюпина.

Спортсменка отметила хороший уровень подготовки у югоосетинских гимнасток, особенно у команды 10−12 лет, и выразила уверенность в успешном будущем воспитанниц.

Президент Федерации эстетической и художественной гимнастики Южной Осетии Зема Цховребова затметила, что мастер-классы от спортсменки такого уровня дадут высокую подготовку спортсменкам. Цховребова подчеркнула, что подготовке гимнасток уделяется большое внимание и часто приглашаются лучшие тренеры из России.