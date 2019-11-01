Киев, 1 ноября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко опасается, что после в Донбассе войска противника займут Мариуполь и Северодонецк после встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Соответствующее заявление Гончаренко сделал 1 ноября в кулуарах парламента.

Facebook.com/zelenskiy95 Владимир Зеленский

«Я, конечно, жду этой встречи. Нам Зеленский говорит, что эта встреча будет прорывом, что ему нужно просто лично увидеть Путина и после этого будет какой-то прорыв. Ну, дай Бог. Я не знаю. Главное, чтобы это не был прорыв на Мариуполь или Северодонецк, потому что как раз Золотое и Петровское — ключ к этим городам. Мы ожидаем результатов», — сказал Гончаренко.

Он предупредил, что украинское общество не позволит Зеленскому подписать капитуляцию на переговорах «нормандской четвёрки».

«На эту минуту я могу пожелать только успехов президенту… Если его переговоры с Путиным действительно будут успешными и на пользу Украине, я буду только аплодировать. Я понимаю, что переговоры будут чрезвычайно сложными. Путин, мягко говоря, не простой для него оппонент на этих переговорах. Зеленский на что-то рассчитывает. Возможно, имеет какие-то козыри в кармане, не знаю. Ждём встречи и победы. А если он выйдет из неё с капитуляцией, то её не примет общество. Общество это четко продемонстрировало. Он это должен чётко понимать, что есть красные линии, которые общество не даст ему перейти», — добавил Гончаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев рассчитывает согласовать проведение встречи «нормандской четвёрки» в ноябре. Для проведения встречи Украина выполнила условия Кремля — подписала «формулу Штайнмайера» и начала разведение войск в Донбассе.