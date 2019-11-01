Москва, 1 ноября, 2019, 13:06 — ИА Регнум. РЖД запускает ночные поезда с кольцевым маршрутом, которые проедут через города Московской, Тульской и Калужской областей, а потом вернутся в Москву. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба ФПК (дочерняя компания РЖД).

Дарья Антонова ИА REGNUM Киевский вокзал

Первые составы отправятся 1 ноября. Поезда будут ходить ежедневно с Киевского и Павелецкого вокзалов, останавливаясь на платформах Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово. Суммарное время в пути — 13 часов 15 минут.

Поезд №603Ч будет отправляться с Киевского вокзала в 20:33 и прибывать на Павелецкий в 9:41. Поезд №603Х — отправляться в 18:40 с Павелецкого вокзала и прибывать в 7:55 следующего дня на Киевский вокзал.

В состав поездов войдут вагоны четырех типов: плацкарт, сидячие, купе и СВ.

Новый маршрут свяжет южные районы Подмосковья с Тулой и Калугой. Также жителям соседних регионов будет проще добраться до аэропорта Домодедово.