Квайса, Южная Осетия, 1 ноября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства города Квайса (Дзауский район Южной Осетии) проводят работы по замене водопроводных сетей в подвалах многоквартирных домов. Об этом 31 октября сообщает югоосетинское информагенство «Рес».

willy Квайса, Южная Осетия

Как отметили в пресс-службе Дзауского района, старые водопроводные сети не менялись уже 35 лет и полностью износились. В администрации также сообщили, что коммунальные службы отремонтировали дорогу из города, протяженностью в 25 километров.