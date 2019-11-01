Ярославль, 1 ноября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области внес в областную думу проект бюджета региона на 2020 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Доходы и расходы областного бюджета планируются в сумме 75,09 млрд рублей с увеличением к ожидаемому уровню 2019 года на 2,19 млрд рублей или на 3,0%. Дефицит бюджета не планируется.

Государственный долг области на первое января 2021 года запланирован на уровне 37,27 млрд рублей — практически столько, сколько и в настоящий момент.

«За последние 3 года произошла стабилизация объема госдолга, которая будет поддерживаться и в среднесрочной бюджетной перспективе. В связи с неуклонным ростом налоговых и неналоговых (собственных) доходов снижается расчетный показатель отношения объема госдолга к собственным доходам: в 2016 году 76,5%, в 2017 году 71,7%, в 2018 году 66,4%, 2019 году 62,8% на 2020 год ожидается 59,0%», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.