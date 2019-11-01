Челябинск, 1 ноября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В Челябинской области новым уполномоченным по правам человека станет Антон Шарпилов. Губернатор Алексей Текслер внёс его кандидатуру в областное Заксобрание, о чём и написал на своей странице во ВКонтакте.

Kremlin.ru Алексей Текслер

«Вношу кандидатуру Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека. Несмотря на молодость, у него большой опыт общественной работы», — отметил губернатор.

Отметим, Антон Шарпилов родился в 1988 году. Является членом областной Общественной палаты и возглавляет региональное отделение «Поискового движения России». Кроме того, под его руководством находится структурное подразделение «Областного центра дополнительного образования детей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пост омбудсмена занимала Маргарита Павлова. 26 сентября она покинула его и была направлена губернатором в Совет Федерации, где заняла место нынешнего вице-губернатора Ирины Гехт.