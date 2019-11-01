Москва, 1 ноября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Рубль завершил октябрь ростом к доллару чуть больше чем на 2%, причем во второй половине месяца основные торговые события разворачивались вокруг отметки 64 руб., которая будет оставаться в центре внимания в ближайшей перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Теперь, когда заседания Центробанков позади, а ближайшие решения монетарных властей будут приниматься только в декабре, рисковые активы, включая рубль, сосредоточатся на торговом конфликте между США и Китаем и попытках его разрешения.

В этом контексте градус неопределенности снова повысился после отмены саммита АТЭС в Чили из-за протестов. Теперь участники рынка гадают, означает ли это отсрочку подписания промежуточного соглашения двух стран или же оппоненты, которые пытаются найти точки соприкосновения, найдут альтернативный способ достичь фактического прогресса в разрешении затянувшегося торгового спора.

До тех пор, пока в этом вопросе не появится ясность, мировые рынки в целом и высокой доходности в частности будут пребывать в подвешенном состоянии.

Под воздействием этого фактора в ноябре рубль может показать локальные всплески волатильности, но в целом пока предпосылок для резкого взлета или падения не наблюдается. На текущих уровнях российская валюта выглядит слегка перекупленной, что ограничивает потенциал ее дальнейшего укрепления.

Хотя попытки прокола ключевой зоны поддержки 63,50 руб. в моменте не исключены, если во второй половине месяца налоговый период будет сопровождаться повсеместным спросом на рисковые активы.

Но в отсутствие прогресса в торговых переговорах, который надавит на нефть, доллар будет стремиться к реабилитации и возвращению за пределы уровня 65 руб.», — дал свой прогноз эксперт.

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