Нарьян-Мар, 1 ноября, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Arh.sledcom.ru Арест

В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).