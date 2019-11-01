Самара, 1 ноября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В Самаре увеличили количество спецтехники для уборки снега с улиц. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба городской администрации.

Samadm.ru Уборка снега в Самаре

По словам чиновников, последствия прошедшего накануне снегопада в городе ликвидировали в 2 смены. Всего было задействовано на этих работах 346 дорожных рабочих, которые убирали снег вручную и 222 спецмашины.

Кроме этого, было принято решение по увеличению количества противогололедных материалов. Так, за минувшие сутки было израсходовано более 200 тонн «Бионорда» и 99 тонн песчано-соляной смеси.

Отмечается, что в ближайшее время ночью ожидается минусовая температура воздуха, поэтому работы по очистке улиц будут продолжены.