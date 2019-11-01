Констанца, Румыния, 1 ноября, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Армрестлеры из Южной Осетии Арсен Хабалов (в весовой категории 70 кг) и Родион Джиоев (в весовой категории 55 кг) стали чемпионами мира среди юношей в Румынии. Соревнования проходят с 26 октября по 4 ноября в городе Констанца. Об этом 31 октября сообщает информагентство «Рес».

Как рассказал тренер спортсмена Валерий Джиоев, в финале армрестлер одержал победу над дагестанским спортсменом Магомедом Эльдаровым. Всего Хабалов провел десять схваток с сильнейшими спортсменами.

Тренер отметил, что в соревнованиях принимает участие также спортсменка из Южной Осетии Милена Догузова в весе +80 кг.