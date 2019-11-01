Вашингтон, 1 ноября, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Супруга президента США Меланья Трамп поделилась в своем твиттере фотографиями Белого дома, украшенного к Хеллоуину.

Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter Белый дом

Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter Белый дом

Как всегда, комментарии к сообщению первой леди США содержат больше политических, нежели общих тем. Пока одни пользователи поздравляют Трампов искренне, другие желают, чтобы этот день принес президенту «не сладость, а гадость», и выражают надежду на скорый импичмент.

Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter Белый дом

Напомним, накануне минувшего Рождества Меланья Трамп подверглась жесткой политической критике из-за того, как она украсила к этому празднику президентскую резиденцию. Красные ели оппозиция сочла символом крови врагов Трампа.