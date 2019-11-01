Тбилиси, 1 ноября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Усиление российского военного присутствия в Армении является «реальной опасностью» для Грузии. Об этом 1 ноября сообщает тбилисская газета «Резонанси».

ИА REGNUM Военнослужащие 102-ой российской военной базы России в Гюмри, Армения

Как отмечается в издании, в случае вооруженного конфликта между Россией и Грузией 102-я военная база России в Гюмри в Армении «будет задействована против Грузии». По утверждению военного аналитика Вахтанг Маисая, ввиду расположения российской военной базы Грузия становится «потенциальной целью».

Аналитик утверждает, что Россия, располагая военными базами в Абхазии и Южной Осетии, может взять Грузию «в кольцо». Маисая даже называет предположительные места «ударов» Москвы: «Первый удар будет направлен на Тбилиси, последующие, вероятно, по направлению Кутаиси и Зугдиди, а также, не исключено, Батуми».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 октября министры обороны России и Армении подписали в Ереване план сотрудничества между военными ведомствами двух стран. После этого командир 102-й базы полковник Николай Мартынюк заявил, что в базе произойдет перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники.