Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Трагедия, которая произошла в Нарьян-Маре 31 октября, не оставила равнодушными жителей Ростова-на-Дону. Родители признаются, что испытали шок, узнав о том, что в детский сад «Сказка» ворвался мужчина и зарезал шестилетнего ребёнка.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Детский сад

«Это шок. Как такое могло произойти? Я считаю, что это недоработка руководства дошкольного учреждения. Как на территорию детского сада может проникнуть незнакомый неадекватный человек? Почему его никто не остановил? В нашем детском саду есть электронный ключ, все заходят только по нему», — считает член родительного комитета одного из детских садов Ростова-на-Дону.

«На входе есть будка с охранником, но, скорее, это сторож, как из нашего советского детства. У него нет ни дубинки, ни пистолета, остановить невменяемого мужчину он не сможет. Но само здание основное за железными дверями, которые также можно открыть только электронным ключом. Таким образом, попасть в детский сад можно, минуя два «кордона», только потом попадаешь в саму группу. Теоретически с кем-то из родителей преступник может пройти», — отметила собеседница ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что 36-летний подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено три уголовных дела.