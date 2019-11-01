Посёлок городского типа Угловка, Новгородская область, 1 ноября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В посёлке Угловка Окуловского района Новгородской области, 3 тыс. жителей которого остались без электроснабжения после урагана, восстановили электроснабжение в ночь на 1 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Пока велись ремонтные работы, посёлок был запитан от сетей «Тверьэнерго». Объекты жизнеобеспечения посёлка (тепло, вода, водоотведение, магазины) были обеспечены дизель-генераторными установками. Кроме того, в посёлке был развёрнут мобильный пункт МЧС — несколько палаток, в которых жители могли зарядить сотовые телефоны, планшеты и переносные зарядные устройства.

К утру 1 ноября без электроснабжения в Новгородской области оставались ещё порядка 2 тыс. человек. остаются 5,1 тыс. человек, из них 3,0 тыс. человек проживают в пос. Угловка Окуловского района. Наибольшее количество неустранённых повреждений — в Окуловском, Крестецком и Валдайском районах. Энергетики также работают по заявкам жителей в отдельных населённых пунктах и других районов.

Напомним, сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, 27 октября привёл к многочисленным авариям на электросетях Новгородской области. От стихии пострадали все районы.