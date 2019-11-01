Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 ноября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области привезли растения для озеленения Народной площади. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Озеленение в Переславле

Жители города несколько удивлены: в Переславле сегодня минус 1−3 градуса, лежит снег. Но работы предусмотрены по проекту благоустройства, ставшему победителем конкурса Минстроя. Работы необходимо завершить в текущем году.

«Зачем они над растениями так издеваются?! На улице заморозки уже, какое приживутся?! Наказывать за это рублем нужно, тогда мозги на место встанут», — пишут жители города в социальных сетях.

В числе растений, которые должны быть высажены — теплолюбивые мискантус и молиния. Подрядчик — группа компаний «ЕКС» и заказчик — администрация Переславля-Залесского уверяют, что если растения не приживутся, их заменят в теплое время года по гарантии.