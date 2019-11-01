Москва, 1 ноября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. В Омской области поступок 13-летнего школьника Алексея Василюка, спасшего жизнь девочке, которая больше пяти минут провела под водой, заметили организаторы всероссийского конкурса «Дети-герои». И теперь, как сообщает ГТРК «Омск», мальчик приглашен в Москву для участия в форуме, куда ежегодно приглашают 20 юных героев со всей страны.

Цитата сайта ГТРК Омск Алексей Василюк спас жизнь девочке

По поводу ЧП ребёнок рассказал, что одна из девочек, убегая, поскользнулась и провалилась в котлован с водой, на глинистом дне которого была ещё и яма глубиной 2,5 метра, и начала тонуть. Выкарабкаться из такой ловушки даже взрослому человеку, не умеющему плавать, вряд ли удастся. И тогда Алексей оказался единственным, кто из десятка ребят бросился на помощь девочке.

«Нырнул, взмах только сделал и наткнулся прям на неё. Начал кверху её тянуть и сам поплыл», — рассказал Алексей Василюк. Оказать первую помощь пострадавшей помог пожилой человек, и чудо произошло. Девочка, которая пробыла под водой больше пяти минут, начала дышать.

К стати, о том, что подросток спас жизнь своей однокласснице, он тогда и не задумывался. И до сих пор подвигом свой поступок не считает.

Уже сообщало ИА REGNUM, Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» реализуется под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания РФ во взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей». Он направлен на привлечение внимания общества к вопросам милосердия и человечности, популяризации деятельности детских общественных организаций и движений. Церемония награждения приурочена к 4 ноября — Дню народного единства.