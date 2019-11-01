Екатеринбург, 1 ноября, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Из Екатеринбурга 31 октября на специализированные полигоны вывезено 359 тонн снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Екатеринбург.рф Уборка снега на улицах Екатеринбурга

По данным мэрии, днём 31 октября на уборке дорог и тротуаров от снега работали 190 единиц техники и 482 рабочих. В ночное время на уборку снега выехало 289 машин, а с утра 1 ноября на дорогах работает 193 единицы специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области минувшим днём на борьбу с последствиями снежной стихии было направлено 385 единиц специального автотранспорта. В ночное время на дорогах региона работало 207 машин.