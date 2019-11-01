Белград, 1 ноября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Косова и Метохии стала более понятна мировому сообществу. Этому способствовали как деятельность президента Сербии Александра Вучича и его участие в одном из заседаний Совета Безопасности ООН, так и общая политика союзников Сербии. Такое заявление по итогам заседания СБ ООН, посвященного косовской теме, сделал первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Archive.government.ru Ивица Дачич

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«На заседаниях СБ ООН читаются подготовленные речи государств — членов СБ, но заметна большая разница по сравнению с прошлыми годами. Очевидно, что Сербия очень усилила свою внешнеполитическую позицию», — приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства слова Дачича.

Он подчеркнул, что на последнем заседании никто не призывал другие страны признать независимость Косова, чего «никогда прежде не случалось».

«В основном это делают США, Великобритания, а в прошлый раз, кажется, и Германия. Вещи поменялись, но мы не можем быть удовлетворены тем, как Приштина выполняет международные обязательства», — сказал глава МИД Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что число стран, признавших независимость Косово, сократится к концу 2019 года. К этому моменту останется менее половины государств от всего мирового сообщества, которые признают суверенитет Косово.