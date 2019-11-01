Лондон, 1 ноября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. На аукционе Sotheby's будет выставлен спорткар Jaguar C-X75, который был показан в фильме «Спектр» 2015 года про Джеймса Бонда. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Motor Jaguar C-X75

Стоит отметить, что этот автомобиль был впервые представлен в виде концепта в 2010 году, однако в серийное производство так и не попал. Всего было выпущено пять экземпляров Jaguar C-X75.

Один из них будет выставлен на продажу 30 ноября 2019 года. Эта модель имеет номер шасси 001. Jaguar C-X75 обладает двигателем V8 мощностью 492 л. с. Кроме того, автопроизводитель оснастил эту модель дифференциалом повышенного трения, тормозами AP Racing и огромным гидравлическим ручным тормозом.

В фильме «Спектр» данная модель появляется в момент погони, когда мистер Хинкс пытается догнать Джеймса Бонда, который сидит за рулем Aston Martin DB10.

Sotheby’s оценивает стоимость лота от 800 тыс. до 1,2 млн долларов.

Напомним, 15 августа серебристый Aston Martin DB5 Джеймса Бонда был продан за 6,4 млн долларов.

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