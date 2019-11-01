Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Плюсовая температура ожидается в Ростове-на-Дону на праздничныхвыходных. Осадков не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Ростов-на-Дону

По информации синоптиков, температура воздуха 2 и 3 ноября днём составит от +1 до +5 градусов. В ночные часы столбики уличных термометров опустятся до минусовых отметок — до — 5 градусов.

В День народного единства в Ростове-на-Дону потеплеет до +10 градусов днём.