Москва, 1 ноября, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Псковский школьник, 15-летний учащийся Естественно-математического лицея №20 Иван Степанов награждён сегодня, 1 ноября, в числе детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Росгвардии, Иван Степанов 19 июня 2019 года спас ребенка, который упал в реку Пскову в районе пешеходного моста.

Управление Росгвардии по Псковской области Иван Степанов

«Когда Иван увидел тонущего мальчика, он не раздумывая, спрыгнул в воду. Ивану удалось преодолеть мощное течение и вместе с тонувшим мальчиком выбраться на берег. Ребёнок успел наглотаться воды, но Иван оказал ему первую медицинскую помощь. Через несколько минут ребёнок убежал — Иван даже не знает его имени», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.

О юном псковском герое сообщается, что он учится в Естественно-математическом лицее № 20, любимый предмет — русский язык. Раньше Иван Степанов занимался дзюдо, теперь увлекается рукопашным боем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации при поддержке Росгвардии сегодня, 1 ноября, состоялась шестая торжественная церемония награждения в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». В преддверии Дня народного единства детям и подросткам до 16 лет, совершившим героические и мужественные поступки, вручены общественные награды и ценные подарки.

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