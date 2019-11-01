Тбилиси, 1 ноября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. И.о. посла США в Грузии Элизабет Руд прокомментировала ситуацию в «оккупированном Цхинвальском регионе» (т.е на территории Южной Осетии. — прим. ред.) и призвала Москву и Цхинвал открыть закрытые контрольно-пропускные пункты на границе с Грузией, передает 1 ноября Первый канал Грузинского телевидения.

Ge.usembassy.gov Элизабет Руд

По словам Руд, Соединенные Штаты «глубоко возмущены ситуацией и закрытием контрольно-пропускных пунктов». Представитель США уверена, что с закрытием пунктов между Южной Осетией и Грузией связан «трагичный случай смерти Марго Мартиашвили».

«Мы призываем де-факто власти и Российскую Федерацию открыть эти контрольно-пропускные пункты, и не только открыть их, но и предоставить право и доступ к гуманитарной помощи, а также доступ правозащитных организаций в эти районы, чтобы они смогли дать ответ на существующие нарушения прав человека».

Напомним, 28 октября вечером 70-летнюю жительницу поселка Ленингор отвезли в больницу в Цхинвал, где женщина скончалась. Грузинская сторона заявила, что в Цхинвале больной не была оказана надлежащая медицинская помощь. Следовательно, в ее смерти виновен «бесчеловечный оккупационный режим», не пустивший больную на лечение в Грузию. 29 октября на смерть женщины отреагировал посол ЕС в Грузии Карл Харцель. Посол заявил о трагической гибели женщины, хотя при этом почему-то указал, что точные причины ее смерти не выяснены. Однако Харцель выразил уверенность, что даже в условиях невыясненных обстоятельств следует признать правду: женщина скончалась из-за того, что ей не дали пересечь границу с Грузией и тем самым лишили квалифицированной медицинской помощи. Посол пообещал, что на «оккупационные силы» продолжат оказывать давление с тем, чтобы граница была открыта. 30 октября миссия наблюдателей ЕС заявила, что для предотвращения дальнейших сложностей нужно как можно скорее открыть пропускной пункт.