Курган, 1 ноября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В Курганской области снегопад 31 октября «немного напугал» аграриев, но уборочная техника вышла на поля. Об этом в своём паблике сообщил директор АПК Зауралья Владимир Архипов.

Снегопад

Уборочная в регионе близится к финалу.

» Уже убрано 99,3% зерновых и зернобобовых — более 1,9 млн. тонн. Это больше, чем в прошлом году. Да и урожайность собранного выше. Масличных культур собрано 85%, уже практически вышли на уровень прошлого года», — отметил Владимир Архипов.

При этом он заявил, что показатели урожайности в Курганской области несколько выше, чем в других регионах. И выразил уверенность в достойном финале уборочной кампании в Курганской области.