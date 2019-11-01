Москва, 1 ноября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. 11-летняя Елизавета Маслакова из Челябинской области награждена общественной медалью «За мужество в спасении» и благодарностью директора Росгвардии. Церемония прошла 1 ноября в Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

74.rosgvard.ru Елизавета Маслакова

В церемонии, которая состоялась уже в шестой раз, приняли участие глава Совфеда Валентина Матвиенко, Герои России и Труда, а также руководство Росгвардии. Сам проект проводится под эгидой Совфеда и при поддержке Росгвардии. В рамках него общественные награды и ценные подарки вручаются детям и подросткам в возрасте до 16 лет, совершившим мужественные, героические поступки.

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета Маслакова спасла двухлетнюю девочку из-под колёс тепловоза. В Сатке 7 мая она увидела, что плачущий ребёнок идёт по железнодорожным путям, а на него несётся тепловоз. Машинист подавал сигналы, на которые девочка не реагировала. Лиза выбежала на рельсы, схватила девочку и вместе с ней рывком скатилась с полотна.

«У меня до сих пор звенит в ушах её фраза — мама, я не боялась погибнуть, я боялась не успеть спасти девочку», — призналась позднее мать юной героини. Слова женщины опубликованы на сайте челябинского регионального управления Росгвардии.

У Елизаветы есть младшие брат и сестра. Семья многодетная. Мать девочки отмечает, что её старшая дочь занимается в творческой студии, любит прикладное творчество. А свою жизнь Лиза Маслакова собирается связать со службой в правоохранительных органах.

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Отметим, в мае героический поступок совершил ещё один челябинский школьник — 13-летний юнармеец Дмитрий Новосёлов из Копейска. 24 мая на угольном карьере он спас двух десятилетних мальчиков, которые упали в воду и начали тонуть. Сам герой выбраться не смог и погиб. Похоронили его с воинскими почестями. А 28 октября президент России Владимир Путин наградил его и ещё троих подростков-героев посмертно медалью «За спасение погибавших».

Об этом: Путин посмертно наградил челябинского школьника за спасение детей