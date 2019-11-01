Ярославль, 1 ноября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Ярославле за девять месяцев 2019 года расходы на финансирование муниципальных программ, связанных с национальными проектами, составили от 0,7 до 22,7% от плана. Эти сведения содержатся в отчете мэрии Ярославля об исполнении бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославское отделение ОНФ Строительство улицы Красноборской в Ярославле

Расходы на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составили за девять месяцев всего 6,7% от плана, из 249 млн рублей потратили лишь 16 млн. Входит в состав национального проекта и строительство дорог, являющееся частью адресной инвестиционной программы по дорожному хозяйству. Она исполнена лишь на 12,9%. Так, финансирование строительства автомобильной дороги по ул. Панина в указанный период исполнено на 8%, строительства улицы Лескова — на 9,1%, улицы Красноборской — на 7,9%.

На благоустройство дворовых и общественных территорий по национальному проекту «Жилье и городская среда» за девять месяцев из 194 млн рублей по плану потрачено лишь 1,3 млн — 0,7%. Городские власти заявили о завершении всех работ по благоустройству 31 октября. Насколько качественно смогли завершить все работы за последний месяц — увидеть можно будет уже только в следующем году. В городе выпал снег. Что касается дорог, то ряд объектов сданы лишь в конце октября или только готовятся к сдаче.

Несколько лучше идет реализация нацпроекта «Демография». По нему в Ярославле строят детские сады и ясли в рамках адресной инвестиционной программы по разделу «Дошкольное образование». Программа за девять месяцев исполнена на 22,7% — из 629 млн рублей потрачено лишь 142 млн. Строительство детских дошкольных учреждений на улице Ярославской исполнено на 26,2%, на Ленинградском проспекте — на 38,2%, на улице Кирпичная — на 24,6%, на Большой Норской — на 44,2%.

Строительство еще трех детских дошкольных учреждений, средства на которые запланированы на 2019 год, так и не началось. Это объекты на улицах Губкина, Наумова и проспекте Авиаторов. По яслям на улице Губкина аукцион объявлен, но приостановлен. На Авиаторов и Наумова нет даже аукционов. Хотя деньги на эти объекты запланированы в федеральном бюджете. Очевидно, что в этом году они уже не будут использованы.

Неважно обстоят дела с строительством школы в микрорайоне «Сокол» по национальному проекту «Жилье и городская среда». Из 179 млн рублей, запланированных на этот год, потрачено лишь 819 тысяч. Подрядчик определен, но фактически строительство до сих пор не началось. А вот детский сад во Втором Брагинском проезде, который возводится по тому же нацпроекту, профинансирован на 49,3%.

Как следует из отчета мэрии, стройки и ремонт по нацпроектам — своего рода антилидеры среди бюджетных расходов Ярославля. В целом исполнение плана по расходам идет по графику. За девять месяцев он выполнен на 68,8%. Расходы бюджета составили 14,3 млрд рублей, доходы — 13,9 млрд.

Интересно, что по некоторым статьям расходы произведены с перевыполнением плана. Особенно это заметно на финансировании городского пассажирского транспорта. Так, субсидия предприятиям автомобильного транспорта на компенсацию затрат, связанных с регулируемым тарифом, за девять месяцев составила 107,7% от утвержденных на год (263 млн рублей). Электротранспорту та же субсидия выплачена на 116,7% (139 млн рублей).

Даже если учесть, что оплата выполненных работ всегда отстает от самих работ, процент исполнения финансирования по национальным проектам за девять месяцев вряд ли можно признать нормальным.