Москва, 1 ноября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В Госдуме опечалены рассуждениями о том, кто чьим будет союзников в Третьей мировой войне.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Верхом на ядерной бомбе

«Самое тревожное в этом то, что сам факт неизбежности Третьей мировой войны уже даже не подвергается сомнению. И тут уже все равно, кто чей будет союзник», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отставной генерал-майор турецкой армии Осман Памукоглу в своей книге «Третья мировая война» рассказал о возможных причинах и участниках следующего глобального конфликта. Война начнется из-за мировых энергетических ресурсов на Ближнем Востоке, сторонами конфликта станут Россия, США и Китай, при этом эксперт высказал предположение, что две из них объединятся против третьей, пишет издание Aydınlık.