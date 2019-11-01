Бишкек, 1 ноября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Приоритетным направлением в работе киргизской милиции должна стать ликвидация организованной преступности, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 1 ноября на мероприятии по случаю 95-летия милиции. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

Президент добавил, что в борьбе с незаконным оборотом наркотиков у Киргизии есть обязательства не только перед гражданами, но и перед международными партнерами.

Главной задачей милиции Жээнбеков назвал укрепление в сознании граждан мысли: «Моя милиция меня бережет». Он добавил, что для укрепления доверия населения сотрудникам милиции необходимо постоянно повышать свою квалификацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 октября 2019 года в Бишкеке начала работать патрульная служба милиции, которая сочетает функции обеспечения безопасности дорожного движения и патрулирования с целью обеспечения охраны общественного порядка.