Саакашвили уверен: в последних событиях в ГПЦ виноват Иванишвили
Тбилиси, 1 ноября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал 31 октября в соцсети видеообращение, в котором прокомментировал последние события в грузинской Церкви.
По мнению экс-президента, ответ на вопрос о том, кто виновен в последних церковных скандалах, лежит на поверхности: эти события являются следствием деятельности лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Саакашвили указывает на единственный выход из сложившейся ситуации, который несложно предугадать.
Напомним, 31 октября состоялось чрезвычайное заседание Священного Синода грузинской православной Церкви. Во время заседания митрополит Петре (Цаава) обвинил Католикоса-Патриарха Илию II в грехе мужеложства. Ранее 26 октября епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ.