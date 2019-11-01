Тбилиси, 1 ноября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал 31 октября в соцсети видеообращение, в котором прокомментировал последние события в грузинской Церкви.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По мнению экс-президента, ответ на вопрос о том, кто виновен в последних церковных скандалах, лежит на поверхности: эти события являются следствием деятельности лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«С большой болью в сердце я слежу на развитием событий в грузинской церкви и кто бы что не говорил, это все является прямой результатом сознательной политики олигарха Иванишвили. Именно Бидзина Иванишвили попрал наши ценности, нашу церковь, нашу веру, наши государственные институты, столкнул друг с другом людей и управляет распрями, на этом фоне грабит и уничтожает Грузию».

Саакашвили указывает на единственный выход из сложившейся ситуации, который несложно предугадать.

«Убрать олигарха от власти. Это единственный рецепт для спасения Грузии. Тогда вздохнет Грузия, стряхнет эту грязь, мрак. В Грузии обязательно должен настать рассвет», — заявил Михаил Саакашвили.

Напомним, 31 октября состоялось чрезвычайное заседание Священного Синода грузинской православной Церкви. Во время заседания митрополит Петре (Цаава) обвинил Католикоса-Патриарха Илию II в грехе мужеложства. Ранее 26 октября епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ.