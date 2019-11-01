Соледар, ДНР, 1 ноября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 128 единиц боеприпасов, сообщили 1 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ в общей сложности выпустили 17 мин калибра 82 мм, одну управляемую противотанковую ракету (ПТУР), применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Зайцево, Васильевка, Крутая Балка, Ясиноватая, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Спартак, Лозовое, Белая Каменка, Ленинское, Васильевка, Заиченко», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов зафиксировано повреждение остекления в одном из домов города Ясиноватая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики выпустили ПТУР по автомобилю скорой помощи, ехавшему на вызов в направлении села Белая Каменка. Пострадали два человека.

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