Москва, 1 ноября, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Mitsubishi представил лимитированную модель Pajero Sport Terminator, созданную по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы». Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

CarsWeek.Ru Mitsubishi Pajero Sport Terminator

Автомобиль был представлен в Москве в рамках предпремьерного показа «Терминатора: Темные судьбы», организованного «ММС Рус» при поддержке «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ». Новинка создана на базе Mitsubishi Pajero Sport 4×4 в комплектации Instyle. Под её капотом установлен дизельный мотор рабочим объёмом 2,4 л.

На передних крыльях, багажнике и передней панели в салоне авто имеются эмблемы, указывающие на особую лимитированную серию модели. Также автопроизводители снабдили новинку специальными накладками под передним и задним бамперами.

Колесные арки машины расширены, а на дверях модели закреплены черные накладки. Отдельно стоит отметить хромированный патрубок системы выхлопа и спойлер на крышке багажника.

Лимитированный автомобиль продаётся только в чёрном исполнении кузова. Завершает образ авто уникальные черные колесные диски размером 18 дюймов.

Стоит новинка 3,016 млн рублей.

Напомним, 28 октября в Лос-Анджелесе в кинотеатре TCL пришлось отменить премьеру фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Причиной отмены стали лесные пожары в Калифорнии. Стоит отметить, что и самому актеру игравшему Терминатора T-800 Арнольду Шварценеггеру пришлось эвакуироваться из своего дома, спасаясь от стихии.

Читайте также: В России в продажу поступают последние 500 экземпляров Mitsubishi Pajero