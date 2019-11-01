Тула, 1 ноября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Тульская область включена в ТОП-5 регионов — лидеров по экспортной активности, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Рейтинг инновационного развития регионов России подготовлен национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

В рамках основного рейтинга разработчики сформировали пять спецрейтингов, основанных на пяти субиндексах: социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, инновационная деятельность, оценка экспортной активности, оценка качества инновационной политики.

Тульская область вошла в число пяти регионов — лидеров по экспортной активности. Помимо Тульской области, в пятерку также вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская и Смоленская области.

Как пояснили в облправительстве, занять высокие позиции Тульская область смогла благодаря реализации программ по созданию экспортоориентированной высокотехнологичной продукции предприятиями региона — в частности, в химической, металлургической и радиоэлектронной отраслях. Это «Щекиноазот», «Тулачермет», «Полема», «Евраз Ванадий-Тула», «Новомосковский «Азот», «Пластик», «Полипласт-Новомосковск», «Аэрозоль Новомосковск», «Проктер энд Гэмбл Новомосковск», «Косогорский металлургический завод» и другие. 11 корпоративных программ повышения конкурентоспособности тульских предприятий были включены в программу Минпромторга РФ по поддержке в получении средств федерального бюджета на компенсацию затрат по экспорту их высокотехнологичной продукции.

В регионе в целях поддержки экспортных предприятий Тульской области и стимулирования производителей к выходу на внешние рынки власти совместно с АО «Российский экспортный центр» организовывает их участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Министерство промышленности и науки Тульской области вовлекает предприятия, участвующие в реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в программу экспортной акселерации.