Шумерля, Чувашия, 1 ноября, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В Шумерле в Чувашии завершается подготовка к проведению военно-исторической реконструкции «Зима 41 года: невидимый подвиг в тылу», в рамках которой поисковики покажут, как строился Сурский оборонительный рубеж. Всего ожидается участие 200 человек. Накануне этого события в шумерлинской школе № 3, которая выступает одним из организаторов проекта, открылась комната боевой славы, сообщил ИА REGNUM учитель информатики, руководитель школьного поискового отряда Виктор Ласс.

Виктор Лассс В землянке

На шумерлинском участке Сурского рубежа, где несколько лет восстанавливается возводившаяся в 1941 году линия обороны, поисковики обустроили дзот и землянку, построили козел, сколотили стол, начинается расстановка инвентаря и предметов периода Великой Отечественной войны.

Реконструкция начала строительства Сурского рубежа пройдёт 2 ноября. Всего планируется участие около 200 поисковиков из Чувашии и Мордовии. Также ожидается, что к участию в реконструкции присоединятся представители Московской региональной общественной организации «Товарищество офицеров «Сыны Отечества», труженики тыла и ветераны войны.

Накануне в школе № 3 в Шумерле, ученики и педагоги которой несколько лет помогают краеведам и поисковикам в восстановлении и обустройстве участка оборонительной линии, открылась комната боевой славы. В числе основных разделов экспозиции — «Реконструкция музея под открытым небом «Сурский рубеж». Центральное место отведено работе поискового отряда «Поиск», который получил официальный статус поискового отряда Чувашии и приглашен на раскопки в Калужскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1941 году, когда враг шёл на Москву, была выпущена директива Государственного комитета обороны о строительстве оборонительных рубежей на территории страны. Совет народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принимают решение «мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Ежедневно на линии оборонительного фронта находились до 100 тысяч человек, работа не прекращалась даже в лютые морозы, доходившие до 40 градусов.