200 поисковиков в Чувашии примут участие в реконструкции Сурского рубежа
Шумерля, Чувашия, 1 ноября, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В Шумерле в Чувашии завершается подготовка к проведению военно-исторической реконструкции «Зима 41 года: невидимый подвиг в тылу», в рамках которой поисковики покажут, как строился Сурский оборонительный рубеж. Всего ожидается участие 200 человек. Накануне этого события в шумерлинской школе № 3, которая выступает одним из организаторов проекта, открылась комната боевой славы, сообщил ИА REGNUM учитель информатики, руководитель школьного поискового отряда Виктор Ласс.
На шумерлинском участке Сурского рубежа, где несколько лет восстанавливается возводившаяся в 1941 году линия обороны, поисковики обустроили дзот и землянку, построили козел, сколотили стол, начинается расстановка инвентаря и предметов периода Великой Отечественной войны.
Реконструкция начала строительства Сурского рубежа пройдёт 2 ноября. Всего планируется участие около 200 поисковиков из Чувашии и Мордовии. Также ожидается, что к участию в реконструкции присоединятся представители Московской региональной общественной организации «Товарищество офицеров «Сыны Отечества», труженики тыла и ветераны войны.
Накануне в школе № 3 в Шумерле, ученики и педагоги которой несколько лет помогают краеведам и поисковикам в восстановлении и обустройстве участка оборонительной линии, открылась комната боевой славы. В числе основных разделов экспозиции — «Реконструкция музея под открытым небом «Сурский рубеж». Центральное место отведено работе поискового отряда «Поиск», который получил официальный статус поискового отряда Чувашии и приглашен на раскопки в Калужскую область.
Как сообщало ИА REGNUM, в 1941 году, когда враг шёл на Москву, была выпущена директива Государственного комитета обороны о строительстве оборонительных рубежей на территории страны. Совет народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принимают решение «мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Ежедневно на линии оборонительного фронта находились до 100 тысяч человек, работа не прекращалась даже в лютые морозы, доходившие до 40 градусов.