Барнаул, 1 ноября, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики и председатель ТСЖ «Красноармейский 53» Константин Емешин раскритиковал предложение депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) по поводу необходимости предоставить гражданам право не оплачивать некачественные услуги ЖКХ. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он назвал его слова популизмом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Услуги ЖКХ

«Дело в том, что и сегодня существует возможность не платить при нарушении качества коммунальных услуг. Это зависит от двух факторов: расторопности управляющей организации и технических возможностей. Так, у нас в ТСЖ по договору с обслуживающей организацией осуществляется дистанционный мониторинг подачи тепла и горячей воды. Если температурный график нарушается, то мы, используя распечатку, представляем претензию поставщику тепла (в том числе горячей воды), и они делают перерасчет в целом ТСЖ, а мы позднее делаем счисление жителям.

Но, к сожалению, много чисто технических ограничений. Так, например, все наши старые советские дома имеют технические проблемы. Так, хрущевки не имеют циркуляции по горячей воде, и жителю пятого этажа надо долго спускать горячую воду, чтобы он дошла горячей. При этом квартирный счетчик мотает.

«ВЦ ЖКХ» и «Город» мы можем в ТСЖ учитывать и индивидуальные заявления жильцов о локальных нарушениях. Но это делается только по письменному заявлению жильца с составлением соответствующего акта. А инициатива депутат — это, скорее всего, чистый популизм». Алтайский общественник Константин Емешин По отоплению существует вертикальное распределение батарей на стояках — на «подаче» батареи горячее, на «обратке» холоднее. При формировании квитанций жильцам мы учитываем периоды нарушения качества предоставляемых коммунальных услуг. Но, естественно, что мы это делаем в целом по дому. Хотя благодаря существующим в Барнауле системами «» мы можем в ТСЖ учитывать и индивидуальные заявления жильцов о локальных нарушениях. Но это делается только по письменному заявлению жильца с составлением соответствующего акта. А инициатива депутат — это, скорее всего, чистый популизм».

Напомним, ранее предложение о том, что гражданам России следует дать право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам, высказал депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) в обращении на имя министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.