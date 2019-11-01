Москва, 1 ноября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Рубль 31 октября начал с укрепления, но затем оказался под давлением нефтяных котировок и снижения спроса на рисковые активы. Снижению склонности к риску способствовали вновь возросшие опасения по достижению торговой сделки между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По итогам дня рубль подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,46%, до 64,13 руб., евро/рубль — на 0,45%, до 71,50 руб., фунт/доллар — на 0,72%, до 83,09 руб

Bloomberg сообщил, что китайские официальные лица ставят под сомнение заключение долгосрочной торговой сделки с США. Они обеспокоены импульсивным характером Трампа и риском, что он может отказаться от временного соглашения. К тому же из-за беспорядков в Чили отменён саммит APEC, запланированный на ноябрь. Нефть подешевела на 2,4%, до $59,20, рубль к доллару — до 64,18 руб.

Сегодня, 1 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. На спот-рынке доллар стоит 64,10 руб. Цена осталась ниже сопротивления 64,15 руб. Перед выходными есть риски уйти вверх.

Сегодня все внимание трейдеров приковано к отчету по рынку труда в США. Хотя заседание Федерального комитета открытого рынка (FOMC) прошло, отчет очень важен для ФРС США.

Для рублевых пар интересна динамика цен на нефть и новости по сделке между США и Китаем. Если уровень 64,15 руб. устоит, то можно ждать возвращения цены к отметке 63,90 руб. Если давление на рубль усилится, то для покупателей доллара целью выступит уровень 64,45 руб.

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