Начало конца? В США запустили процедуру импичмента Трампу — трансляция
Продвижение процедуры импичмента президента США Дональда Трампа может сделать американскую внешнюю политику ещё более непредсказуемой, что грозит глобальной безопасности. Об этом журналистам заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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Члены Демократической партии в палате представителей Конгресса США намерены начать публикацию стенограмм с закрытых слушаний, проводившихся в рамках процедуры импичмента Трампа. Отмечается, что после публикации стенограмм будет явно видна ложь республиканцев.
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Сам Дональд Трамп назвал голосование по импичменту очередной «охотой на ведьм»
Необходимо вызвать в суд для дачи показаний человека, написавшего письмо о том, что президент США Донльд Трамп в телефонном разговоре якобы давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом написал на своей странице в Twitter 31 октября сенатор-республиканец Рэнд Пол.
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Напомним, для импичмента президенту США должны быть выдвинуты обвинения в госизмене, взяточничестве и других тяжких преступлениях и проступках. Для предъявления обвинений палате представителей необходимо большинство (всего 435 конгрессменов). Затем дело передают в Сенат. Именно он организует судебный процесс. Сенаторы выступают судьями. Для отстранения президента от власти необходимо 67 из 100 голосов сенаторов.
Процедура импичмента президента США Дональда Трампа, запущенная палатой представителей Конгресса США, — это элемент избирательной кампании Демократической партии, считает политолог Владимир Шаповалов.
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Скорее всего, президент США Дональд Трамп не уступит своим оппонентам, не позволит им довести процедуру импичмента до конца и будет биться до победного финала, считает политолог Владимир Шаповалов.
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Кампания импичмента не преследует цели обязательного отрешения президента США Дональда Трампа от должности, считает политолог Владимир Шаповалов.
Подробности в материале: Цель импичмента — не отставка Трампа, а его дискредитация — мнение
Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении зачитать стенограмму своей беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшей поводом для начала процедуры его импичмента, в прямом эфире телевидения. Он заявил об этом 1 ноября в интервью изданию Washington Examiner.
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Администрация Трампа называет импичмент, инициированный демократами, «фиктивным».
Основная задача, которая стоит перед инициаторами импичмента президента США Дональда Трампа, — это нанести ему максимальный ущерб перед предстоящими выборами главы Белого дома, считает политолог Дмитрий Абзалов.
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Решение проголосовать за импичмент президента США Дональда Трампа далось конгрессмену Кендре Хорн с большим трудом.
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Инициаторы импичмента президента США Дональда Трампа хотят сделать главу Белого дома токсичным, и это им уже удаётся, считает политолог Дмитрий Абзалов.
Об этом: Из-за импичмента Трампа Демократическая партия оказалась на грани раскола?
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси почти два месяца действовала в «коммунистическом стиле», стараясь отменить результаты выборов 2016 года «под маской фиктивного процесса импичмента», считает конгрессмен-республиканец Грег Пенс. После всех усилий такого свойства Пелоси «утверждает, что теперь она хочет добавить прозрачности в широко дискредитированный процесс», иронизирует конгрессмен.
Подробности в материале: Нэнси Пелоси обвинили в «коммунистичности» попыток добиться отставки Трампа
Напомним, что советник Трампа Тим Мориссон заявил: «Сомневаюсь, что президент нарушил закон в переговорах с Зеленским».
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Украшение Белого дома к Хеллоуину стало для противника Дональда Трампа поводом поговорить об импичменте. Супруга президента США Меланья Трамп поделилась в своем твиттере фотографиями президентской резиденции, однако оппозиция не столько оценила декор, сколько пожелала президенту скорейшего импичмента. «Надеемся, что этот день принесет ему не сладость, а гадость», пишут противники Трампа в комментариях.
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Об этом: Белый дом нарядили на Хеллоуин. Казалось бы, при чем тут импичмент?
Резолюция спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о продолжении расследования импичмента спикера Пелоси сделана «в советском стиле», считает конгрессмен Маркуэйн Маллин.
Об этом: Пелоси вновь обвинили в «советском» стиле охоты на Трампа
Трамп — республиканец, в сенате у них большинство. Но все ли республиканцы поддержат «своего президента»? Есть большие сомнения на этот счёт. Интрига с импичментом? Вряд ли…
Демократы уверены, Трамп использовал служебное положение в личных целях.
Процедура импичмента пока не была доведена до конца ни с одним президентом США.
Технически шансов на импичмент действующего президента США Дональда Трампа нет, однако политически он возможен, считает политолог Алексей Мухин.
Подробности в материале: Судьбу импичмента Трампа будут решать республиканцы — политолог
Задача Демократической партии США — завалить президенту Америки Дональду Трампу его избирательную кампанию, считает политолог Дмитрий Абзалов.
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Голосование об официальном начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа дало конгрессменам возможность вызывать на допрос любого человека, чему раньше активно сопротивлялся глава Белого дома. Об этом заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян.
Об этом: Трампа принудят дать показания против самого себя в Конгрессе США?
В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп подорвал американскую национальную безопасность. Об этом в эфире одного из американских ток-шоу заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Я говорила, что импичмент не нужен, потому что это приведёт к ещё большему разделению страны, которая сейчас и так уже разделена. Обычно мы не желаем импичмента президенту, но это уже нельзя игнорировать. В этом разговоре он подрывает национальную безопасность, он приостанавливает военную помощь другой стране, за которую проголосовал Конгресс, и к выгоде русских», — уверена Пелоси.
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Окружной суд Вашингтона потребовал от Государственного департамента США рассекретить больше информации по разговору президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, 1 ноября передает агентство Reuters.
Требование суда касается «данных и резюме», которые «могут содержать дополнительную информацию, помимо транскрипции самого звонка».
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