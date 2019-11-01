Процедуру отрешения президента от должности инициировали демократы. 24 сентября 2019 года спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту. Трампа подозревают в попытке давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы было проведено расследование в отношении бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа . 31 октября 2019 года «за» начало общественных слушаний по процедуре импичмента проголосовали 232 представителя. 196 выступили против.

08:18 01.11.2019

Продвижение процедуры импичмента президента США Дональда Трампа может сделать американскую внешнюю политику ещё более непредсказуемой, что грозит глобальной безопасности. Об этом журналистам заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Читайте также: В Совфеде не ждут ничего хорошего от импичмента Трампа