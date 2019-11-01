Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента ДональдаТрампа. 31 октября 2019 года «за» начало общественных слушаний по процедуре импичмента проголосовали 232 представителя. 196 выступили против.

Процедуру отрешения президента от должности инициировали демократы. 24 сентября 2019 года спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту. Трампа подозревают в попытке давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы было проведено расследование в отношении бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.

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Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
08:18 01.11.2019

Продвижение процедуры импичмента президента США Дональда Трампа может сделать американскую внешнюю политику ещё более непредсказуемой, что грозит глобальной безопасности. Об этом журналистам заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Читайте также: В Совфеде не ждут ничего хорошего от импичмента Трампа

08:22 01.11.2019

Члены Демократической партии в палате представителей Конгресса США намерены начать публикацию стенограмм с закрытых слушаний, проводившихся в рамках процедуры импичмента Трампа. Отмечается, что после публикации стенограмм будет явно видна ложь республиканцев.

Читайте подробнее: В Конгрессе США собрались опубликовать стенограммы слушаний по импичменту

08:32 01.11.2019

Конгресс США [whitehouse.gov]

08:47 01.11.2019

Необходимо вызвать в суд для дачи показаний человека, написавшего письмо о том, что президент США Донльд Трамп в телефонном разговоре якобы давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом написал на своей странице в Twitter 31 октября сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Читайте также: Автора письма о беседе Трампа с Зеленским надо вызвать в суд — сенатор США

09:34 01.11.2019

Напомним, для импичмента президенту США должны быть выдвинуты обвинения в госизмене, взяточничестве и других тяжких преступлениях и проступках. Для предъявления обвинений палате представителей необходимо большинство (всего 435 конгрессменов). Затем дело передают в Сенат. Именно он организует судебный процесс. Сенаторы выступают судьями. Для отстранения президента от власти необходимо 67 из 100 голосов сенаторов.

09:45 01.11.2019

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа, запущенная палатой представителей Конгресса США, — это элемент избирательной кампании Демократической партии, считает политолог Владимир Шаповалов.

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Читайте также: Байден, возможно, не будет участвовать в выборах президента США — прогноз

10:05 01.11.2019

Скорее всего, президент США Дональд Трамп не уступит своим оппонентам, не позволит им довести процедуру импичмента до конца и будет биться до победного финала, считает политолог Владимир Шаповалов.

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Читайте также: Трамп не сдастся, как Никсон, а будет бороться, как Клинтон — политолог

10:16 01.11.2019

Кампания импичмента не преследует цели обязательного отрешения президента США Дональда Трампа от должности, считает политолог Владимир Шаповалов.

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Подробности в материале: Цель импичмента — не отставка Трампа, а его дискредитация — мнение

10:24 01.11.2019

Владимир Шаповалов [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

10:38 01.11.2019

Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении зачитать стенограмму своей беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшей поводом для начала процедуры его импичмента, в прямом эфире телевидения. Он заявил об этом 1 ноября в интервью изданию Washington Examiner.

Читайте подробнее: Трамп заявил о намерении зачитать стенограмму беседы с Зеленским по ТВ

11:12 01.11.2019

Администрация Трампа называет импичмент, инициированный демократами, «фиктивным».

11:15 01.11.2019

Основная задача, которая стоит перед инициаторами импичмента президента США Дональда Трампа, — это нанести ему максимальный ущерб перед предстоящими выборами главы Белого дома, считает политолог Дмитрий Абзалов.

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Об этом: Политолог объяснил, почему Трампу не грозит преждевременная отставка

11:31 01.11.2019

Решение проголосовать за импичмент президента США Дональда Трампа далось конгрессмену Кендре Хорн с большим трудом.

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Об этом: Конгрессмен проголосовала за импичмент Трампа — «но не за импичмент»

11:50 01.11.2019

Кендра Хорн [facebook.com/Kendra Horn]

11:54 01.11.2019

Инициаторы импичмента президента США Дональда Трампа хотят сделать главу Белого дома токсичным, и это им уже удаётся, считает политолог Дмитрий Абзалов.

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Об этом: Из-за импичмента Трампа Демократическая партия оказалась на грани раскола?

12:00 01.11.2019

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси почти два месяца действовала в «коммунистическом стиле», стараясь отменить результаты выборов 2016 года «под маской фиктивного процесса импичмента», считает конгрессмен-республиканец Грег Пенс. После всех усилий такого свойства Пелоси «утверждает, что теперь она хочет добавить прозрачности в широко дискредитированный процесс», иронизирует конгрессмен.

Подробности в материале: Нэнси Пелоси обвинили в «коммунистичности» попыток добиться отставки Трампа

12:03 01.11.2019

Напомним, что советник Трампа Тим Мориссон заявил: «Сомневаюсь, что президент нарушил закон в переговорах с Зеленским».

Читайте также: Место директора по России в Совбезе США займет Эндрю Пик — СМИ

12:38 01.11.2019

Украшение Белого дома к Хеллоуину стало для противника Дональда Трампа поводом поговорить об импичменте. Супруга президента США Меланья Трамп поделилась в своем твиттере фотографиями президентской резиденции, однако оппозиция не столько оценила декор, сколько пожелала президенту скорейшего импичмента. «Надеемся, что этот день принесет ему не сладость, а гадость», пишут противники Трампа в комментариях.

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Об этом: Белый дом нарядили на Хеллоуин. Казалось бы, при чем тут импичмент?

13:00 01.11.2019

Резолюция спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о продолжении расследования импичмента спикера Пелоси сделана «в советском стиле», считает конгрессмен Маркуэйн Маллин.

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Об этом: Пелоси вновь обвинили в «советском» стиле охоты на Трампа

13:39 01.11.2019

Трамп — республиканец, в сенате у них большинство. Но все ли республиканцы поддержат «своего президента»? Есть большие сомнения на этот счёт. Интрига с импичментом? Вряд ли…

13:43 01.11.2019

Белый дом украшен в стиле Halloween

14:46 01.11.2019

Демократы уверены, Трамп использовал служебное положение в личных целях.

15:28 01.11.2019

Процедура импичмента пока не была доведена до конца ни с одним президентом США.

15:44 01.11.2019

Технически шансов на импичмент действующего президента США Дональда Трампа нет, однако политически он возможен, считает политолог Алексей Мухин.

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Подробности в материале: Судьбу импичмента Трампа будут решать республиканцы — политолог

17:05 01.11.2019

Halloween в Белом доме

17:52 01.11.2019

Задача Демократической партии США — завалить президенту Америки Дональду Трампу его избирательную кампанию, считает политолог Дмитрий Абзалов.

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Читайте также: Эффект камикадзе: атакуя Трампа, демократы подрывают рейтинг Байдена

18:12 01.11.2019

Голосование об официальном начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа дало конгрессменам возможность вызывать на допрос любого человека, чему раньше активно сопротивлялся глава Белого дома. Об этом заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян.

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Об этом: Трампа принудят дать показания против самого себя в Конгрессе США?

18:31 01.11.2019

20:37 01.11.2019

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп подорвал американскую национальную безопасность. Об этом в эфире одного из американских ток-шоу заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Я говорила, что импичмент не нужен, потому что это приведёт к ещё большему разделению страны, которая сейчас и так уже разделена. Обычно мы не желаем импичмента президенту, но это уже нельзя игнорировать. В этом разговоре он подрывает национальную безопасность, он приостанавливает военную помощь другой стране, за которую проголосовал Конгресс, и к выгоде русских», — уверена Пелоси.

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21:12 01.11.2019

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

01:21

Окружной суд Вашингтона потребовал от Государственного департамента США рассекретить больше информации по разговору президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, 1 ноября передает агентство Reuters.

Требование суда касается «данных и резюме», которые «могут содержать дополнительную информацию, помимо транскрипции самого звонка».

Читайте также: Суд США требует раскрыть больше информации по разговору Трампа с Зеленским