Владивосток, 1 ноября, 2019, 06:46 — ИА Регнум. Двое офицеров полиции отмечены благодарностями руководства за спасение из огня человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МО МВД России «Партизанский».

Dave Hogg Пожар

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Старший лейтенант полиции Николай Федченко и младший лейтенант полиции Александр Ковалёв, находясь на дежурстве в составе патрульного экипажа в селе Золотая Долина, получили сообщение о возгорании дома. В частном доме они обнаружили спящую женщину и пожилого мужчину, который в силу болезни не мог самостоятельно передвигаться. Полицейские на руках вынесли мужчину из горящего дома, после чего приступили к тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области полицейские, увидев задымление под кровлей одного из многоквартирных домов, организовали эвакуацию жителей, не дожидаясь приезда спасателей.