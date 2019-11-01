Москва, 1 ноября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Погода в Москве в пятницу, 1 ноября, будет облачной с небольшими осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Gwydion M. Williams Гололедица

Согласно прогнозу синоптиков, днём температура воздуха в столице не поднимется выше +2° С. По области возможны заморозки до — 2° С.

Временами ожидается снег с дождём. Местами возможна гололедица при юго-западном ветре порывами до 12 метров в секунду.

Такая же погода прогнозируется предстоящей ночью. При этом в Москве похолодает до −2…−0° С, в Подмосковье — до −5…−0° С.