В Москве 1 ноября ожидаются мокрый снег и гололедица
Москва, 1 ноября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Погода в Москве в пятницу, 1 ноября, будет облачной с небольшими осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Gwydion M. Williams
Гололедица
Согласно прогнозу синоптиков, днём температура воздуха в столице не поднимется выше +2° С. По области возможны заморозки до — 2° С.
Временами ожидается снег с дождём. Местами возможна гололедица при юго-западном ветре порывами до 12 метров в секунду.
Такая же погода прогнозируется предстоящей ночью. При этом в Москве похолодает до −2…−0° С, в Подмосковье — до −5…−0° С.