Екатеринбург, 1 ноября, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Мужчина, который сообщил о взрывном устройстве на борту самолета в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержан. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе ФСБ России по Свердловской области.

Телефонный террорист

Для того, чтобы установить личность преступника, потребовалось менее одного часа. Им оказался гражданин РФ 1982 года рождения.

Мужчина находился в состоянии опьянения. Информация о бомбе на борту транспортного средства, вылетавшего рейсом Екатеринбург — Сургут, не подтвердилась. Персонал аэропорта эвакуировал пассажиров.

Задержанный самолет успешно вылетел в место назначения.

Напомним, 13 сентября был заминирован самолет, который следовал по маршруту Казань — Симферополь. Воздушное судно штатно приземлилось в аэропорту Симферополя. Сообщение об угрозе оказалось ложным.