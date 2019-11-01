Ольгинский район, Приморский край, 1 ноября, 2019, 05:50 — ИА Регнум. МЧС расширило район поисков рыбаков, пропавших в Приморье. Теперь их ищут до побережья Сахалина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К поискам пропавших рыбаков подключилась военная авиация — ей предстоит обследовать 1,4 тыс. кв. км акватории. Организованные родственниками пропавших рыбаков волонтёры обследовали 234 км береговой черты. Как сообщает управление МЧС по Приморью, в поисках активно участвуют спасатели и ГИМС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ведутся поиски рыбаков, вышедших в море на катере в субботу, 26 октября. По разным данным на катере находится от 4 до 6 человек. Катер оснащён двумя моторами. Родственники пропавших считают, что МЧС не занимается поисками пропавших.