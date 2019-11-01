Дамаск, 1 ноября, 2019, 05:45 — ИА Регнум. Почти 300 российских военнослужащих и два десятка бронеавтомобилей дополнительно переброшены на север Сирии для обеспечения безопасности на границе с Турцией. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости.

Mil.ru Российская военная полиция в Сирии

Пограничные районы будут контролироваться военной полицией совместно с турецкой стороной. Ежедневно военным предстоит проходить от десяти населенных пунктов и на каждой контрольной точке, расстояние между которыми составляет примерно 150 километров, — докладывать о ситуации.

Напомним, введение дополнительного контингента предусмотрено меморандумом, подписанным президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом на прошлой неделе.

Подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

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