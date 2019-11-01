Хабаровск, 1 ноября, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Таксисты в Хабаровском крае возмущены тем, что им не дают работать, и подозревают, что власти намеренно, по непонятным причинам пытаются уничтожить легально работающих перевозчиков. Штрафы за незначительные нарушения, вроде забытого путевого листа, обходятся таксистам в месячный заработок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Leonid Mamchenkov Такси

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Как выяснило региональное ИА «ДВ-Новости», легально работающие таксисты встревожены тем, что уже на протяжении месяца ежедневно представители регионального управления Госконтроля и ГИБДД останавливают их на дорогах. Именно машины с официальной маркировкой «такси». По данным таксистов, рейды планируется продлить ещё на месяц. Незначительное нарушение вроде забытого путевого листа обходится водителю в огромные суммы — от 30 до 120 тыс. Для большинства таксистов это заработок одного, а то и двух месяцев. Об этом рассказал председатель Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков.

Садков предложил представителям власти ограничиваться при незначительных нарушениях предупреждениями вместо гигантских штрафов.

Александр Садков «В противном случае таксистам проще снять все наклейки и работать нелегально».

В правительстве края происходящее не комментируют. В краевом ГИБДД ответили, что пока не разобрались в ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, недовольство автолюбителей Хабаровского края вызвал отказ краевых властей снизить транспортный налог, который, по утверждению многих автомобилистов, самый высокий в ДФО. Освобождены от налога в итоге оказались только инвалиды I и II групп. А вот опекуны маломобильных инвалидов вынуждены платить налог в полном объёме.