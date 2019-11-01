В Хабаровском крае зреет бунт таксистов: власти не дают работать
Хабаровск, 1 ноября, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Таксисты в Хабаровском крае возмущены тем, что им не дают работать, и подозревают, что власти намеренно, по непонятным причинам пытаются уничтожить легально работающих перевозчиков. Штрафы за незначительные нарушения, вроде забытого путевого листа, обходятся таксистам в месячный заработок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Как выяснило региональное ИА «ДВ-Новости», легально работающие таксисты встревожены тем, что уже на протяжении месяца ежедневно представители регионального управления Госконтроля и ГИБДД останавливают их на дорогах. Именно машины с официальной маркировкой «такси». По данным таксистов, рейды планируется продлить ещё на месяц. Незначительное нарушение вроде забытого путевого листа обходится водителю в огромные суммы — от 30 до 120 тыс. Для большинства таксистов это заработок одного, а то и двух месяцев. Об этом рассказал председатель Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков.
Садков предложил представителям власти ограничиваться при незначительных нарушениях предупреждениями вместо гигантских штрафов.
В правительстве края происходящее не комментируют. В краевом ГИБДД ответили, что пока не разобрались в ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, недовольство автолюбителей Хабаровского края вызвал отказ краевых властей снизить транспортный налог, который, по утверждению многих автомобилистов, самый высокий в ДФО. Освобождены от налога в итоге оказались только инвалиды I и II групп. А вот опекуны маломобильных инвалидов вынуждены платить налог в полном объёме.