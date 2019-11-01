Екатеринбург, 1 ноября, 2019, 05:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали гражданина, подозреваемого в лжеминировании рейса Екатеринбург — Сургут. Как сообщили в пресс-службе управления информационному порталу Е1, злоумышленник был задержан в течение часа и ему грозит уголовная ответственность.

Самолёт в небе

Установлена личность гражданина. Им оказался житель Екатеринбурга 1982 года рождения.

«Из-за его необдуманных действий пассажиры не смогут вовремя прибыть в пункт назначения, а телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, тревожное сообщение поступило вечером 31 октября в аэропорт Кольцово, из которого должен был вылететь авиарейс в Сургут. С его борта эвакуировали пассажиров, после чего была проведена тщательная проверка самолёта, в результате которой опасных устройств и предметов на борту не найдено.

Напомним, что авиарейс должен был вылететь в 21:00 по местному времени, но в итоге задержался на два часа и отправился в Сургут в 23:40.