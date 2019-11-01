Посёлок городского типа Шкотово, Приморский край, 1 ноября, 2019, 05:26 — ИА Регнум. В Шкотовском районе Приморья пожарные ликвидировали крупный лесной пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в лесном департаменте администрации края.

Mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

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Площадь пожара составила 20 гектаров, на пожаре было задействовано 9 человек личного состава и одна единица техники. В настоящее время в Приморье пожаров нет, самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8 находятся в дежурном режиме готовности к вылету. Также состояние леса мониторится по данным спутникового наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, действующим законодательством предусмотрено наказание за умышленный поджог леса до 10 лет лишения свободы.