Вашингтон, 1 ноября, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Первая часть торговой сделки между США и Китаем будет принята после выбора нового места встречи лидеров государств, 31 октября сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По словам Трампа, совместная работа с китайской стороной по этому вопросу ведётся и решение вскоре будет объявлено. Первый этап сделки, составляющий 60% от всего соглашения, был сорван из-за отмены саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили.

Напомним, 30 октября президент Чили Себастьян Пиньера объявил об отказе чилийских властей от проведения саммита АТЭС в ноябре.