Манила, 1 ноября, 2019, 05:10 — ИА Регнум. По меньшей мере 19 человек погибли и ещё более 20 пострадали в результате ДТП с грузовиком на Филиппинах, передаёт 1 ноября телеканал CNN Philippines.

Diego Delso Перевернувшийся грузовик

Как уточняется, авария произошла накануне в провинции Апаяо на севере страны. Мини-грузовик Isuzu ELF, в кузове которого находились десятки человек, сорвался в овраг. По предварительным данным расследования, у автомобиля отказали тормоза.

Сообщается, что пассажирами грузовика были пострадавшие от тайфуна жители провинции Кагаян, получившие от властей семена кукурузы в рамках помощи по устранению последствий удара стихии.