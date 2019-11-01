Новосибирск, 1 ноября, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выступая на общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», заявил, что регионам сложно реализовывать комплексные национальные проекты, в которых задействованы средства нескольких нацпроектов. Причина — ограничения взаимодействия с Минфином России.«Нацпроекты сегодня узкофункциональны и даже узковедомственны, — цитирует «РБК Новосибирск» Травникова. — У каждого федерального ведомства есть свой нацпроект, на достижение целей в рамках этого нацпроекта сконцентрировано внимание и финансовые ресурсы. Когда необходимо сделать «шаг влево или вправо», это можно сделать только в том случае, если Минфин РФ выделяет дополнительное целевое финансирование. Реализовывать комплексные программы развития достаточно сложно».Задача регионов и центра, по мнению новосибирского губернатора, — найти инструменты связки национальных и федеральных проектов в общие комплексные программы.