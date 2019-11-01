Москва, 1 ноября, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства. Об этом сообщил «РИА Новости» первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко.

МКС

По его словам, все необходимые компоненты оборудования уже доставлены на МКС, к настоящему времени смонтированы и прошли автономные испытания. Новые средства связи позволят передавать данные со скоростью до 105 мегабит в секунду, использоваться они будут для передачи служебной и научной информации.

В настоящее время связь с Землёй с российского сегмента МКС осуществляется посредством американской системы спутников-ретрансляторов TDRSS, данная услуга предоставляется российской стороне на платной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на бору Международной космической станции находятся космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства, итальянец Лука Пармитано.