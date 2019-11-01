Курган, 1 ноября, 2019, 04:42 — ИА Регнум. В Курганской области в 2020 году начнётся модернизация системы первичной медицинской помощи. Перед правительством региона стоит задача сделать её ближе и доступнее для сельских пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Dmitry89 Фельдшерско-акушерский пункт

Директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина на заседании общественного совета 31 октября отметила, что в Курганской области уже ведётся работа для повышения оказания качества медицинских услуг в населённых пунктах с численностью проживающих менее 50 человек. В 2019 году за счёт денежных средств нацпроекта «Здравоохранение» и областного бюджета идёт установка 14 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, в 2020 году будет создано ещё столько же. Приобретены 12 передвижных медпункта и 4 мобильных комплекса флюорограф-маммограф. Поликлиники оснащаются аппаратами ультразвуковой и рентген-диагностики.

Кроме того, необходимо провести инвентаризацию материальной базы и кадрового состава 24 районных больниц, 22 амбулаторий и 725 фельдшерско-акушерских пунктов. После чего составят «дорожную карту» по развитию сети амбулаторных медицинских организаций первичного звена в сельской местности. Фельдшерско-акушерские пункты до 2022 года нужно подключить к широкополосному интернету, чтобы с помощью телемедицины оказывать помощь пациентам, не выезжая в районный или областной центры.